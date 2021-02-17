Анонсы: Moto G10 представлен официально

17.02.2021, MForum.ru

Одновременно с Moto G30 был представлен смартфон Moto G10, представляющий собой более простое устройство. Диагональ его экрана составляет также 6,5 дюйма, а разрешение HD+. Однако, максимальная частота обновления всего 60 Гц.

Коснулось упрощение и других спецификаций. «Сердцем» Moto G10 стал чипсет Snapdragon 460, объем ОЗУ – 4 Гб, а встроенной памяти – 64 Гб. Максимальная мощность быстрой зарядки составляет 10 Вт. Емкость АКБ без изменений – 5000 мАч. Тыловая камера базируется на сенсоре разрешением 48 Мп (вспомогательные 8 +2 +2 Мп), разрешение фронтальной – 8 Мп. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани . Цена Moto G10 – 150 евро, начало продаж до конца текущего месяца.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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