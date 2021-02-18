Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта

18.02.2021, MForum.ru

Компания Realme официально объявила, что анонс суперфлагмана Realme GT 5G состоится 4 марта. Новинка получит чипсет Snapdragon 888, поддержку быстрой зарядки 125 Вт и экран с частотой обновления 160 Гц.

По имеющимся данным диагональ экрана новинки составит 6,8-дюйма, разрешение 3200х1400 точек. Объем ОЗУ – 12 Гб, тип памяти LPDDR5. Тыловая камера Realme GT 5G будет представлена 64 Мп основным сенсором и двумя вспомогательными сенсорами разрешением 13 Мп. Емкость аккумулятора – 5000 мАч. ОС – Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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