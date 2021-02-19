Анонсы: Представлен Motorola Moto E7 Power с 6.5-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч

19.02.2021, MForum.ru

Компания Lenovo анонсировала смартфон Motorola Moto E7 Power, нацеленный в бюджетный сегмент. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт.

Основа аппаратной платформы Moto E7 Power стал чипсет MediaTek Helio G25, в программной части речь идет об Android 10. Что интересно, базовый вариант будет оснащен 2 Гб (а не привычными для 2021 года 3 Гб) ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, тогда как обычная версия Moto E7 Power получит 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Расширить встроенную память можно будет картами microSD объемом до 1 Тб. Тыловая камера сочетает основной сенсор разрешением 13 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры Moto E7 Power – 5 Мп. Купить новинку в синем и коралловом цветах можно по цене 7499 / 8299 индийских рупий ($105 / $115) за версии 2/32 и 4/64 Гб, соответственно.