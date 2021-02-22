Слухи: Vivo S9 на Dimensity 1100 представят 3 марта

MForum.ru
22.02.2021,
Компания Vivo официально объявила дату анонса смартфона Vivo S9. Новинка станет первым смартфоном на базе чипсета Dimensity 1100. По информации Google Play Console аппарат будет оснащен 12 Гб ОЗУ в старшей версии.
Из других спецификаций известно о 6,4-дюймовом дисплее, в вырезе которого разместится сдвоенная камера с основным сенсором разрешением 44 Мп. Вспомогательный модуль фронтальной камеры получит широкоугольную оптику, что позволит делать групповые селфи. Разрешение основного модуля тыловой камеры – 64 Мп. Емкость АКБ – 4000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. ОС - Android 11 с оболочкой OriginOS.
© Антон Печеровый,
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