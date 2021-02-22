Слухи: Moto G100 с Snapdragon 870 станет самым мощным смартфоном G-серии

22.02.2021, MForum.ru

В прошлом месяце Motorola представила в Китае смартфон Motorola Edge S как первый в мире смартфон на базе мобильной платформы Snapdragon 870. Ходят слухи, что устройство выйдет на мировые рынки как Moto G100. Новинка уже отметилась с Geekbench, а значит уже скоро можно ждать ее анонса.

Прежде чем название Motorola Edge S было подтверждено, новинка мелькала в тестах под кодовым именем «Nio». Такое же кодовое имя упоминается в списке Geekbench 5 для Moto G100. Вариант Moto G100, представленный на Geekbench, оснащен 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах G100 набрал 957 и 2815 баллов соответственно. Напомню, спецификации Motorola Edge S включают в себя 6,7-дюймовый дисплей Full HD + с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти UFS 3.1, 16 Мп фронтальной камерой, 64 Мп тыловой камерой (+16 Мп широкоугольная и 2 Мп датчик глубины), а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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