Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса

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Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса

24.02.2021, MForum.ru

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Realme представила первые две модели серии Narzo 30: продвинутую модель Pro и бюджетный вариант 30A. Narzo 30 Pro - первый в семействе смартфон с поддержкой сетей 5G и дисплеем с частотой обновления 120 Гц (у предыдущих поколений было несколько телефонов с частотой 90 Гц).

По словам Realme, Narzo 30 Pro - это «самый мощный игровой 5G-смартфон среднего класса». В основе этого обещания лежит набор микросхем MediaTek Dimensity 800U, который включает два ядра Cortex-A76 на частоте 2,4 ГГц (и шесть A55s) плюс графический процессор Mali-G57 MC3. Диагональ экрана 6,5 дюймов при разрешении 1080p+. Частота обновления динамическая, от 60 до 120 Гц, пиковая яркость – 600 нит. Тыловая камера базируется на 48 Мп сенсоре и поддерживает запись 4К-видео с частотой дискретизации 30 кадров в секунду. Вспомогательный сенсор с широкоугольной оптикой получил разрешение 8 Мп, для макросъемки предназначен 2 Ме сенсор. Фронтальная камера Narzo 30 Pro базируется на 16 Мп модуле. Емкость батареи – 5000 мАч, за счет быстрой зарядки до 50% можно зарядить за 25 минут, до 100% за 65 минут. ОС - Android 10 с оболочкой Realme UI 2.0. Купить Narzo 30 Pro можно за 16 999 / 19 999 индийских рупий за версии 6/64 и 8/128 Гб памяти (ОЗУ/встроенная память).

Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса

Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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