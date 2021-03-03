Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов

MForum.ru
03.03.2021,
Компания eBuyNow в рамках партнерства с Lenovo (владелец торговой марки) планирует выпустить целый ряд умных устройств под брендом Motorola. Нас ожидают умные лампы, камеры, очистители воздуха, система видеоняни, а также 3 модели умных часов.
Если верить попавшей в сеть дорожной карты в июне свет увидят Moto G Smartwhatch, а в июле – Moto Watch и Moto One. Технических подробностей об устройствах пока нет, но можно предположить, что речь идет об ОС Android Wear на базе «железа» от Qualcomm. При этом модель Moto One будет самым доступным устройством линейки.
© Антон Печеровый,
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