Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro

03.03.2021, MForum.ru

Анонс Redmi Note 10 Pro состоится завтра, однако полные спецификации новинки уже попали в сеть. Причем, это случайно (или неслучайно) сделал сам производитель, опубликовав видео на официальном YouTube-аккаунте Xiaomi Великобритания.

Таким образом, основные спецификации Redmi Note 10 Pro можно считать официально подтверждёнными. В активе Redmi Note 10 Pro ожидаются 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 732, тыловая камера со 108 Мп сенсором и аккумулятор емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Анонс Redmi Note 10 Pro состоится 4 марта в 12 часов дня (GMT).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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