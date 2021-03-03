Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro

MForum.ru
03.03.2021,
Анонс Redmi Note 10 Pro состоится завтра, однако полные спецификации новинки уже попали в сеть. Причем, это случайно (или неслучайно) сделал сам производитель, опубликовав видео на официальном YouTube-аккаунте Xiaomi Великобритания.
Таким образом, основные спецификации Redmi Note 10 Pro можно считать официально подтверждёнными. В активе Redmi Note 10 Pro ожидаются 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 732, тыловая камера со 108 Мп сенсором и аккумулятор емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Анонс Redmi Note 10 Pro состоится 4 марта в 12 часов дня (GMT).
© Антон Печеровый,
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