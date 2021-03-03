Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE

03.03.2021, MForum.ru

В феврале появилась информация, что компания Samsung планирует продолжать выпуск устройств в рамках линейки Galaxy FE. Таким образом, в этом году можно ожидать появление Galaxy S21 FE, разработка которого, возможна, ведется под модельным номером SM-G990B.

По имеющимся данным, новинка будет базироваться на чипсете Exynos 2100 дополненном 6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана составит 6,5 дюйма, а емкость аккумулятора – 4800 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. С учетом того, что Samsung Galaxy S20 FE был представлен в сентябре, анонс Galaxy S21 FE можно ожидать в аналогичные сроки. Хотя некоторые источники говорят о возможности выхода Galaxy S21 Plus FE уже апреле, но только для китайского рынка. Однако, для незнакомых с внутренними процессами Samsung, столь ранний релиз не выглядит логичным шагом.