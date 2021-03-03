MForum.ru
03.03.2021,
Следом за ожидаемым 4 марта анонсом флагманских смартфонов Redmi, компания планирует пополнить C-серию. Новинка выйдет под именем C21, а информация о ней уже появилась на странице Realme Malaysia в Facebook и на AliExpress.
Realme C21 будет оснащен 6,52-дюймовым дисплеем разрешением 1600x720 точек с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, чипсетом MediaTek Helio G35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Для подключения зарядного устройства используется обычный microUSB. Таким образом, большой мощности быстрой зарядки ждать не стоит. Тыловая камера строенная, в конфигурации с 13 Мп основным сенсором и двумя вспомогательными сенсорами разрешением 2 Мп (макро+датчик глубины). Информации о цене пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30А получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Narzo 30 Pro / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Realme RMX3121 замечен в TENAA / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов / MForum.ru
01.03. [Новинки] Слухи: Появились данные о Samsung Galaxy Xcover 5 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A32 появился в России / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30А получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Galaxy Wise и Fresh – новые смарт-часы Samsung / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта / MForum.ru
23.02. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X2 представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Moto G100 с Snapdragon 870 станет самым мощным смартфоном G-серии / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Vivo S9 на Dimensity 1100 представят 3 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E7 Power с 6.5-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Redmi Note 9T появился в России / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Moto G10 представлен официально / MForum.ru