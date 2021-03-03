Слухи: Realme C21 представят 5 марта

03.03.2021, MForum.ru

Следом за ожидаемым 4 марта анонсом флагманских смартфонов Redmi, компания планирует пополнить C-серию. Новинка выйдет под именем C21, а информация о ней уже появилась на странице Realme Malaysia в Facebook и на AliExpress.

Realme C21 будет оснащен 6,52-дюймовым дисплеем разрешением 1600x720 точек с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, чипсетом MediaTek Helio G35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Для подключения зарядного устройства используется обычный microUSB. Таким образом, большой мощности быстрой зарядки ждать не стоит. Тыловая камера строенная, в конфигурации с 13 Мп основным сенсором и двумя вспомогательными сенсорами разрешением 2 Мп (макро+датчик глубины). Информации о цене пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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