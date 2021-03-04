MForum.ru
04.03.2021,
Президент Nubia Ни Фэй (Ni Fei) опубликовал в своем официальном аккаунте Weibo информацию о технологии увеличения производительности оперативной памяти в грядущем игровом смартфоне Red Magic 6. Напомню, Red Magic 6 - первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 888, аккумулятором 5000 мАч, поддержкой зарядки 120 Вт и активным вентилятором.
Red Magic 6 будет оснащен поддержкой технологии Magic Write 2.0. Это технология быстрого чтения и записи, которая является частью механизма производительности Red Magic Arc Reactor и включает в себя интеллектуальное использование основного процессора, графического сопроцессора и памяти. Производитель заявляет, что аппаратная оптимизация устройства обеспечивает более быстрый запуск мобильных игр, более быструю загрузку в игре и более быстрое время отклика.
Кроме того, президент Nubia также добавил, что технология позволяет использовать 12 ГБ оперативной памяти Red Magic 6, будто пользователям доступно 18 ГБ ОЗУ. Смартфон поддерживает технологию быстрого виртуального расширения, которая позволяет расширять память. Это обеспечит плавный игровой процесс, более быстрое время отклика и другие преимущества. Презентация новинки ожидается в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.02. [Новости компаний] 5G: Gartner поместил Ericsson в топ лидеров в области решений инфраструктуры 5G / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Honor 30i – тонкий середнячок со стильным дизайном / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V6 появился в России / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tab 6 и X6 c Kirin 710A представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30S появился в России / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов / MForum.ru
01.03. [Новинки] Слухи: Появились данные о Samsung Galaxy Xcover 5 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A32 появился в России / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30А получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Galaxy Wise и Fresh – новые смарт-часы Samsung / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта / MForum.ru
23.02. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X2 представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Moto G100 с Snapdragon 870 станет самым мощным смартфоном G-серии / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Vivo S9 на Dimensity 1100 представят 3 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E7 Power с 6.5-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Redmi Note 9T появился в России / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта / MForum.ru