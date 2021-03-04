Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью

04.03.2021, MForum.ru

Президент Nubia Ни Фэй (Ni Fei) опубликовал в своем официальном аккаунте Weibo информацию о технологии увеличения производительности оперативной памяти в грядущем игровом смартфоне Red Magic 6. Напомню, Red Magic 6 - первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 888, аккумулятором 5000 мАч, поддержкой зарядки 120 Вт и активным вентилятором.

Red Magic 6 будет оснащен поддержкой технологии Magic Write 2.0. Это технология быстрого чтения и записи, которая является частью механизма производительности Red Magic Arc Reactor и включает в себя интеллектуальное использование основного процессора, графического сопроцессора и памяти. Производитель заявляет, что аппаратная оптимизация устройства обеспечивает более быстрый запуск мобильных игр, более быструю загрузку в игре и более быстрое время отклика.

Кроме того, президент Nubia также добавил, что технология позволяет использовать 12 ГБ оперативной памяти Red Magic 6, будто пользователям доступно 18 ГБ ОЗУ. Смартфон поддерживает технологию быстрого виртуального расширения, которая позволяет расширять память. Это обеспечит плавный игровой процесс, более быстрое время отклика и другие преимущества. Презентация новинки ожидается в ближайшее время.