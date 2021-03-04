Анонсы: Realme GT – самый доступный игровой смартфон со Snapdragon 888

04.03.2021, MForum.ru

Компания Realme провела презентацию игрового смартфона Realme GT. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 888, оснащена ОЗУ типа LPDDR5 и встроенной памятью UFS 3.1. Также отметим систему «трехмерного жидкостного охлаждения», призванную эффективно снижать температуру устройства при пиковых нагрузках.

Realme GT оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ c частотой обновления 120 Гц, для регулировки яркости дисплея предусмотрено 2 датчика освещенности – по одному на задней и передней панелях устройства. В круглом вырезе экрана разместилась 16 Мп сэлфи-камера. Разрешение основного модуля тыловой камеры – 64 Мп, в качестве вспомогательных используются сенсоры разрешением 8 Мп и 2 Мп. Емкость АКБ – 4500 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки 65 Вт. ОС – Android 11. Купить Realme GT в конфигурации с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти можно будет за $430, конфигурация 12/256 Гб оценена в $510. Начало продаж – 10 марта.