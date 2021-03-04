Анонсы: Vivo S9 5G и S9e 5G представлены официально

04.03.2021, MForum.ru

Vivo анонсировала смартфоны S9 5G и S9e 5G. Новинки представляют собой прямых преемников vivo S7 с идентичным дизайном, но с обновленным оборудованием внутри. В первую очередь речь идет о поддержке 5G-сетей, S9e - это упрощенная версия стандартного S9.

Vivo S9 5G использует набор микросхем MediaTek Dimensity 1100 на основе 6-нм технологии, которые дополнены 8 ГБ / 128 ГБ или 12 ГБ / 256 ГБ (ОЗУ / встроенная память, соответственно). Дисплей по-прежнему AMOLED диагональю 6,44 дюйма и вырезом для фронтальной камеры. Экран поддерживает HDR10 + и предлагает разрешение FHD + при частоте обновления 90 Гц. Конфигурация тыловой камеры включает в себя основной сенсор на 64 МП, 8 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп сенсор, предназначенный для макросъемки. Небольшого выреза на передней панели достаточно, чтобы разместить основную камеру на 44 МП и на 8 МП - для сверхшироких фотографий. Аккумулятор емкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Vivo S9 5G работает под управлением новой OriginOS от vivo на базе Android 10.

Модель S9e 5G очень похожа на оригинал, она даже сохраняет тот же дисплей, но меняет вырез на каплевидный, поскольку в ней установлена только одна 32 Мп камера. Чипсет понижен до Dimensity 820, доступно две конфигурации памяти - 8 ГБ / 128 ГБ или 8 ГБ / 256 ГБ. Тыловая камера и АКБ аналогичны оригинальной модели.

Поскольку устройства пока объявлены только для китайского рынка, цены выглядят следующим образом: 2999 юаней ($465) за базовый vivo S9 5G или 3299 юаней ($510) за вариант 12 ГБ / 256 ГБ. Цена S9e 5G начинается с 2399 юаней ($370) за модель 8 ГБ / 128 ГБ, вариант 8/256 Гб обойдется 2699 юаней ($ 420). Vivo S9 5G будет доступен с 12 марта в Китае, срок доступности Vivo S9e 5G пока не сообщается.