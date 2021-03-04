Анонсы: Redmi Note 10 представлен официально

04.03.2021, MForum.ru

Как и ожидалось, Xiaomi официально запустила серию Redmi Note 10 в Индии. В линейку входят три устройства: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Они получили дисплеи Super AMOLED, SoC Qualcomm Snapdragon, быструю зарядку 33 Вт, камеру до 108 МП и многое другое.

Redmi Note 10 оснащен 6,43-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением FHD + (2400 x 1080 пикселей) с отверстием размером 3,54 мм по центру. Частота обновления 60 Гц, пиковый уровень яркости до 1100 нит, цветовой охват 100% DCI-P3, 4500000 : 1 контрастность, защита Corning Gorilla Glass 3. Redmi Note 10 работает на базе Qualcomm Snapdragon 678 SoC в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2.

В отличие от моделей Pro, задняя часть Redmi Note 10 изготовлена из поликарбоната, но он сохраняет дизайн массива камер в аналогичном стиле. Тыловой блок с четырьмя камерами включает в себя основной датчик на 48 МП (Sony IMX582), сверхширокий сенсор на 8 МП, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп сенсор глубины сцены. Для селфи и видеозвонков Redmi Note 10 оснащен камерой на 13 МП.

Коммуникационные возможности включают две SIM-карты, 4G, VoLTE, VoWiFi, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и GNSS (GPS / AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou). Новинка также оснащена всеми необходимыми датчиками, такими как акселерометр, датчик внешней освещенности на 360 °, компас, датчик приближения и гироскоп.

Среди других особенностей новинки: самоочищающиеся двойные стереодинамики, два микрофона, разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт MicroSD (до 512 ГБ), ИК-передатчик, вибромотор по оси Z, боковой датчик отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, MIUI 12 на базе Android 11 и три цвета (черный Shadow Black, зеленый Aqua Green, белый Frost White). Размеры Redmi Note 10 – 160,46 x 74,5 x 8,3 мм, вес 178,8 г. Конфигурация 4+64 Гб оценена в 11 999 индийских рупий, 6+128 Гб – в 13 999 рупий.