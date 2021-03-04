Анонсы: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх представлены официально

04.03.2021, MForum.ru

Главное отличие Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх состоит в модуле камер. Redmi Note 10 Pro оснащен основной камерой на 64 МП (Samsung GW3), а Pro Max - с основным датчиком на 108 МП (Samsung HM2). Остальные камеры на обеих - это сверхширокоугольный 8 Мп сенсор, 5 Мп сенсор для теле-макро, 2 Мп сенсор глубины и 16 Мп фронтальная камера.

На передней панели Redmi Note 10 Pro / Pro Maх красуется 6,67-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением FHD + (2400 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и отверстием размером 2,96 мм по центру. Экран имеет пиковую яркость 1200 нит, коэффициент контрастности 45000000: 1, цветовая гамма 100% DCI-P3. Также он прошел сертификацию TÜV Rheinland на низкий уровень синего излучения, поддерживает HDR10 и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Интересно, что Xiaomi разместила дактилоскопический сенсор отпечатков пальцев на кнопке питания, а не под экраном.

На задней панели новинок есть вставка из матового стекла и новый дизайн массива камер. Устройства выпускаются в трех цветовых вариантах: бронзовом Vintage Bronze, голубом Glacial Blue и черном Dark Night. В части «железа» используется Qualcomm Snapdragon 732G SoC в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2. Набор коммуникационных возможностей включает в себя две SIM-карты, сети 4G, VoLTE, VoWiFi, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GNSS (GPS / AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou).

Они оснащены всеми привычными датчиками, такими как акселерометр, датчик приближения, компас, датчик внешней освещенности на 360 ° и гироскоп. Также в активе новинок разъем для наушников 3,5 мм, самоочищающиеся двойные стереодинамики, два микрофона, специальный слот для карт MicroSD (до 512 ГБ), ИК-порт, вибромотор по оси Z, сертификация по IP52 для защиты от брызг, разъем типа USB Type C, аккумулятор 5020 мАч c быстрой зарядкой 33 Вт и MIUI 12 на базе Android 11. Размеры Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max составляют 164,5 x 76,15 x 8,1 мм, вес 192 г.

Redmi Note 10 Pro обойдется 15 999 / 16 999 / 18 999 индийских рупий за конфигурации 6/64, 8/128, 8/256 Гб, соответственно. Redmi Note 10 Pro Мax оценен в 18 999 / 19 999 / 21 999 индийских рупий за конфигурации 6/64, 8/128, 8/256 Гб, соответственно. Начало продажа 17и 18 марта, соответственно.