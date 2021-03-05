ЦОД: МВД запускает проект строительства нового ЦОД

MForum.ru
05.03.2021,
МВД запускает проект строительства нового ЦОД, с планами его дальнейшего поэтапного масштабирования. В ближайшие 15 лет планируется нарастить вычислительные мощности и ресурсы хранения данных ведомства в 7-10 раз. Объявлен соответствующий конкурс. МВД рассчитывает получить на этот проект 29 млрд рублей из бюджета.
Казалось бы, в свете последних постановлений и общего вектора решений Правительства РФ, этот ЦОД должен проектироваться строго на российских процессорах и СХД. Но в документации конкурса нет однозначного требования отечественности процессоров и серверов. Напротив, там упоминается архитектура x86-64. Странно? Это не означает, впрочем, и того, что в МВД ориентируются на закупку исключительно зарубежных решений. Будет интересно последить за тем, как будет развиваться этот проект и какие в итоге решения будут выбраны.
Источник: cnews.ru.
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теги: ЦОД центры обработки данных
© Алексей Бойко,
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