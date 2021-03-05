5G: МТС включила пилотную пользовательскую сеть 5G в Москве

05.03.2021, MForum.ru

В МТС, рассказывая о запуске пилотной сети 5G в Москве, называют ее первой в России пилотной пользовательской сетью.

Оставим это утверждение на совести пресс-службы, давайте о сути.

Подробная карта зон покрытия пилотной сети 5G доступна по ссылке 5g.mts.ru

Суть такая - фрагменты сети 5G запущены в диапазоне 4.9 ГГц (n79) в 14 местах Москвы.

Никольский пассаж, Ветошный переулок; Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин; ул. Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»; ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж; Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная; Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ; ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные; Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»; Университетская площадь у здания МГУ, Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark; Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»; Развлекательный центр «Остров мечты»; Главная аллея и каток ВДНХ; Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

Основное - доступ к этим фрагментам сети 5G пока что не является открытым для всех абонентов, даже если их терминалы поддерживают 5G в диапазоне 4.9 ГГц (n79).

"Пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых мы будем приглашать для участия в массовом пилоте, попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг".

Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G», - обещает МТС.

Из-за того, что в МТС вынужденно выбрали для построения сети малопопулярный в мире диапазон 4.9ГГц, масштабы теста будут весьма ограниченными - у абонентов просто нет на руках подходящих телефонов. Умеют, в основном, отдельные аппараты Huawei и других китайских производителей: Huawei Mate X,

Huawei Mate 20 Pro 5G

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40 5G / ANA-NX9

Huawei P40 Pro / ELS-NX9

Huawei Mate Xs 5G

Huawei 5G WiFi Pro (роутер) / E6878-370

Honor 30

Honor 30s

Honor 30 Pro+

Honor 30s New edition

Xiaomi Mi 10 (CN) 5G (Qualcomm X55) / M2001J2C

Xiaomi Mi 10 Pro (CN) (Qualcomm X55) / M2001J1C

Xiaomi Mi 11 (CN и Global)

Realme X50 Pro (Qualcomm X55) / RMX2071 (CN)

Realme X50 (Qualcomm 765G) / RMX2025 / RMX2051 (CN)

Redmi Note 9t (Global)

OPPO Reno3 5G,

OPPO Find X2 Pro (Qualcomm X55) / CPH2025 (CN)

OPPO Ace2 5G,

ZTE Axon 11 5G. ! Список неполный и может содержать ошибки. В некоторых аппаратах Apple, Samsung, Sony также стоят модемы и радио, способное работать в n79, но пока МТС не договорится с этими компаниями о прошивках под 5G n79, работать они не смогут. А ради тестовой сети вряд ли кто-то будет этим вопросом заниматься. В общем вы поняли - Китай, это пока что наше светлое будущее. Тем, кто попадет в тест, безусловно повезет - "участники пилота каждый раз будут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону её действия. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях". МТС обещает наращивать число зон и их размеры. Таким образом, стоит отметить, что МТС сумела пробиться через лобби разработчиков и производителей отечественных решений и запустила пилотную сеть 5G на решении Huawei (по данным MForum.ru). Чем МТС сумела заработать себе такую возможность - мне неизвестно. Молодцы, безусловно, невозможно бесконечно ждать, когда пробудившаяся от летаргии улита отечественной промышленности выдаст решения 5G. Вот только огорчительно видеть, что конкуренция у нас идет не на технологическом или финансовом фронтах, а где-то под ковром. Ведь было бы куда логичнее видеть, что сеть, пусть даже в пилотном варианте, запустили все операторы в один день.



Какие вопросы могут возникать в связи с запуском и что можно ответить:

Владелец совместимого девайса может обращаться в компанию с просьбой его подключить? Или только ждать, свяжется ли с ним компания?

Ответ: только ожидать.

Сколько в Москве в сети МТС абонентов с устройствами совместимыми с 5G 4.9 ГГц?

Ответ: тысячи

С какой полосой запущена сеть 5G в диапазоне 4.9 ГГц?

Ответ: 100 МГц. С такой полосой при незанятом секторе 5G можно вполне увидеть на своем смартфоне скорости от 900 до 1000 Мбит/c.

Благодарю пресс-службу МТС за оперативные ответы на вопросы.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком пятое поколение 5G МТС пилотные зоны Москва Московский регион