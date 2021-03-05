5G: МТС включила пилотную пользовательскую сеть 5G в Москве

MForum.ru
05.03.2021,
В МТС, рассказывая о запуске пилотной сети 5G в Москве, называют ее первой в России пилотной пользовательской сетью.
Оставим это утверждение на совести пресс-службы, давайте о сути.
Подробная карта зон покрытия пилотной сети 5G доступна по ссылке 5g.mts.ru
Суть такая - фрагменты сети 5G запущены в диапазоне 4.9 ГГц (n79) в 14 местах Москвы.
Основное - доступ к этим фрагментам сети 5G пока что не является открытым для всех абонентов, даже если их терминалы поддерживают 5G в диапазоне 4.9 ГГц (n79).
"Пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых мы будем приглашать для участия в массовом пилоте, попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг".
Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G», - обещает МТС.
Ответ: только ожидать.
Сколько в Москве в сети МТС абонентов с устройствами совместимыми с 5G 4.9 ГГц?
Ответ: тысячи
С какой полосой запущена сеть 5G в диапазоне 4.9 ГГц?
Ответ: 100 МГц. С такой полосой при незанятом секторе 5G можно вполне увидеть на своем смартфоне скорости от 900 до 1000 Мбит/c.
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теги: телеком пятое поколение 5G МТС пилотные зоны Москва Московский регион
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