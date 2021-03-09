Анонсы: Oppo F19 Pro и Pro + 5G представлены официально

MForum.ru
09.03.2021,
Компания Oppo анонсировала новинки F-серии – F19 Pro и Pro + 5G. Они практически идентичны, за исключением чипсетов и скорости зарядки аккумулятора.
Новинки оснащены 6,43-дюймовымы дисплеям разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и отверстием под 16 Мп фронтальную камеру. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп сенсора OmniVision OV48B с 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом и двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро, глубины сцены).
Внутри Oppo F19 Pro+ разместился чипсет Dimensity 800U дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. В F19 Pro используется Helio P95 в сочетании с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ в обоих случаях – 4310 мАч, но у Oppo F19 Pro+ речь идет о быстрой зарядке 50 Вт, тогда как Oppo F19 Pro – быстрой зарядке мощностью 30 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1. Купить Oppo F19 Pro можно будет за 21 490 индийских рупий, тогда как Pro + 5G оценен в 25 990 рупий. Начало продаж 17 марта, прием предзаказов в Индии уже начался.
© Антон Печеровый,
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