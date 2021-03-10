Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня

10.03.2021, MForum.ru

Согласно новому отчету неназванного источника, следующим смартфоном Google Pixel станет Pixel 5a. Анонс новинки ожидается 11 июня.

Напомню, выход Pixel 4a, который был анонсирован только в августе прошлого года, неоднократно откладывался. Поэтому более ранняя дата анонса Google Pixel 5a выглядит вполне правдоподобно. Детали о Google Pixel 5a пока не сообщаются. Есть только информация, что новинка получит более маленький вырез под фронтальную камеру, чем был у Pixel 4a. В тоже время, Pixel 6 (ожидается в конце года) получит отверстие под селфи-камеру в центральной части экрана, в стиле последних новинок от Samsung. Причем, Pixel 6 сможет записывать селфи-видео 4K.