Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня

MForum.ru

Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня

10.03.2021, MForum.ru

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Согласно новому отчету неназванного источника, следующим смартфоном Google Pixel станет Pixel 5a. Анонс новинки ожидается 11 июня.

Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня

Напомню, выход Pixel 4a, который был анонсирован только в августе прошлого года, неоднократно откладывался. Поэтому более ранняя дата анонса Google Pixel 5a выглядит вполне правдоподобно. Детали о Google Pixel 5a пока не сообщаются. Есть только информация, что новинка получит более маленький вырез под фронтальную камеру, чем был у Pixel 4a. В тоже время, Pixel 6 (ожидается в конце года) получит отверстие под селфи-камеру в центральной части экрана, в стиле последних новинок от Samsung. Причем, Pixel 6 сможет записывать селфи-видео 4K.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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