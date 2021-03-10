Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench

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Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench

10.03.2021, MForum.ru

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На прошлой неделе компания Lenovo представила первый тизер грядущего игрового смартфона семейства Lenovo Legion. Тизер показал, что новинка будет оснащена двойной системой охлаждения с турбонаддувом для отвода тепла.

Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench

На этот раз новый смартфон Lenovo с номером модели L70081 на базе флагманского чипсета замечен на платформе тестирования Geekbench. Похоже, что L70081 и является игровым смартфоном нового поколения от Lenovo. По информации Geekbench, L70081 управляется чипсетом Qualcomm под кодовым названием lahaina, который имеет базовую частоту 1,80 ГГц. Напомню, это кодовое имя связано с мобильной платформой Snapdragon 888. Также в наличии 16 Гб ОЗУ и ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 1130 и 3779 баллов соответственно. Информации о других спецификациях новинки пока нет.

Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench

Ожидается, что Lenovo Legion 2 Pro придет на смену смартфону Legion Pro (он же Legion Duel в Китае), спецификации которого включают в себя 6,55-дюймовый дисплей AMOLED FHD + с частотой обновления 144 Гц, мобильную платформу Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Legion Pro оснащен с аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью до 90 Вт, а также выдвижной 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера Legion Pro представляет собой связку 64 Мп основного сенсора и 16 Мп сенсора со сверхширокоугольным объективом. Также в активе Legion Pro присутствуют два порта USB-C и сканер отпечатков пальцев на экране. Скорее всего, новинка сохранит часть этих характеристик.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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