Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально

11.03.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Mi 10S. Базой «железа» новинки стал чипсет Snapdragon 870, предлагающий отличную производительность по более доступной (относительно топового Snapdragon 888) цене. Другой фишкой стали стереодинамики откалиброванные Harman Kardon.

Спецификации Xiaomi Mi 10S включают в себя 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, встроенным дактилоскопическим сенсором и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 8/12 Гб ОЗУ, QUAD-камеру со 108 Мп основным сенсором (вспомогательные 13 Мп широкоугольный и два 2 Мп), 20 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт по проводу и 30 Вт беспроводной. Купить Xiaomi Mi 10S можно будет в черном, синем и белом цветах по цене 3299/3499/3799 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно. Начало продаж в Китае – 12 марта, данные о международном релизе пока отсутствуют.