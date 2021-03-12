Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена

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Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена

12.03.2021, MForum.ru

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Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy M12. Аналогично другим представителям M-серии, новинка получила аккумулятор внушительной емкости 6000 мАч. Кроме того, несмотря на позиционирование в младшую линейку, основным сенсором ее тыловой камеры стал Samsung GM2 разрешением 48 Мп.

Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена

В качестве вспомогательных используются 5 Мп сенсор с широкоугольным объективом, а также два сенсора разрешением 2 Мп (макро, портретная). Впрочем, на этом сильные стороны модели не заканчиваются. Базовый вариант Samsung Galaxy M12 оснащен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, а улучшенная версия – 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. «Сердцем» новинка стал чипсет Exynos 850. Разрешение 6,5-дюймового дисплея составляет 1600х720 точек, но частота его обновления достигает 90 Гц. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Мощность быстрой зарядки 15 Вт. Причем, купить новинку можно будет всего за 13 499 индийских рупий за вариант с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, версия 4/64 обойдется еще дешевле – 10 999 рупий.

Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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