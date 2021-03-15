Слухи: Realme 8 Pro замечен на AliExpress

15.03.2021, MForum.ru

В официальном магазине бренда Realme на AliExpress засветился неанонсированный смартфон Realme 8 Pro, который должен составить конкуренцию серии Redmi Note 10. Одной из главных «фишек» новинки станет тыловая камера с 108 Мп основным сенсором.

По данным источника, в активе Realme 8 Pro ожидаются 6,49-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 720G, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 50 Вт. Также новинка будет поддерживать NFC. Информации о дате релиза пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации aliexpress.com

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