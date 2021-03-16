Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 5

16.03.2021, MForum.ru

Интерес к планшетам снижается прямо пропорционально росту диагонали экранов смартфонов. Фактически они превратились в нишевые устройства, которые чаще всего используют для работы или просмотра видеоконтента.

Производители отреагировали симметрично – если смартфоны одной линейки обновляются ежегодно (или чаще), то планшетные компьютеры такой регулярностью похвастаться не могут. Впрочем, если верить последней утечке, Xiaomi готовится к анонсу Mi Pad 5, который получил весьма интересный набор спецификаций. По данным источника новинка оснащена 10,95-дюймовым дисплеем разрешением 2К с частотой обновления 144 Гц, чипсетом Snapdragon 870 (по другим данным, Dimensity 1200, возможно будет 2 версии) и сдвоенной камерой 20+13 Мп (основной, широкоугольный). Толщина Xiaomi Mi Pad 5 составит всего 8,13 мм при весе 510 грам. На прилавках Xiaomi Mi Pad 5 должен появиться до конца текущего года.