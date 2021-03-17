Слухи: Realme C25 с Helio G70 и 48 Мп камерой представят 23 марта

17.03.2021, MForum.ru

Ранее в этом месяце бред Realme представил смартфон C21, а 23 марта мир увидит еще одного представителя C-серии – Realme C25. Мероприятие состоится в Индонезии и будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале компании на YouTube с 13:30 WIB (6:30 AM UTC).

Страница мероприятия на веб-сайте Realme Indonesia показывает, что C25 будет работать на базе процессора Helio G70 и будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Также новинка получит основную камеру разрешением 48 Мп (в составе строенного модуля), дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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