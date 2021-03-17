Развитие сетей: МегаФон завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign

17.03.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания МегаФон завершила проект "Единый биллинг" по замене 7 отдельных биллинговых систем, которые до недавнего времени использовал оператор на единое решение. Для этого пришлось перенести в новую среду данные 75 млн абонентов. Проект реализовывала совместная команда Nexign и МегаФон, в которую входило более 1500 человек.

 

 

Единый биллинг это не просто удобство для оператора, это также сокращение совокупной стоимости владения системой (ТСО) на 20-30%, централизация и ускорение процесса запуска новых продуктов.

К проекту приступили в 2015 году. Миграция проводилась поэтапно, параллельно продолжалась эксплуатация устаревших биллинговых решений. Благодаря такому подходу, миграция прошла незаметно для абонентов. При миграции B2X сегмента приходилось учитывать специфику и режим работы отдельных организаций.

Результаты проекта:

  • Во всех филиалах унифицированы процессы работы с биллингом;
  • Вместо региональных служб, запущена единая служба эксплуатации, выросла эффективность;
  • Портфель продуктов выровнялся для всех филиалов, при этом сохраняется возможность гибкой региональной ценовой политики;
  • Появилась возможность создания объединенных контакт-центров с одинаковыми KPI обслуживания и стандартными маршрутами работы с обращениями;
  • Выросло качество обслуживания абонентов в регионах, где работает оператор;
  • Сократилось в 2-5 раз время вывода на рынок (TTM - time to market) для различных категорий продуктов.

«Сотрудничество с Nexign было эффективным и результативным для нас. Мы преследовали сразу несколько традиционных для больших компаний целей. Помимо оптимизации TCO (Total Cost of Ownership, совокупная стоимость владения) и сокращения сроков вывода на рынок новых услуг мы стремились повысить качество обслуживания клиентов и поддержать цифровую и бизнес-трансформацию МегаФона. Нам удалось перевести все 8 филиалов на унифицированные процессы биллинга и перейти к единой службе эксплуатации, что минимизировало затраты на поддержку, создать экосистему для быстрой интеграции внешних партнеров», – сказал Сергей Никифорец, директор по цифровым сервисам ПАО «МегаФон».

Также был реализован ряд связанных с переходом на единый биллинг проектов:

Внедрена методика Fast Track для автоматизации процесса внедрения обновлений. Благодаря этому для изменения ядра системы теперь достаточно и пары недель, тогда как ранее аналогичный процесс мог затягиваться вплоть до года.

Создана фабрика микросервисов. Это позволило ускорить формирование партнерской экосистемы. Уже запущено более 100 новых бизнес-проектов.

Внедрен продуктовый каталог, который стал единой точкой создания и модификации продуктов и услуг МегаФон. Из трехуровневой структуры запущены в эксплуатацию два уровня, работа над оставшимся, который обеспечит быструю интеграцию с партнерами и каналами, согласно планам, завершится в 2021 году.

«Совместный проект с МегаФоном уникален для телекоммуникационного рынка – и в отношении выстроенного взаимодействия, и по достигнутым результатам. Команда Nexign осуществила комплексную трансформацию систем оператора, что позволило МегаФону не только повысить эффективность бизнеса и выйти на новый этап развития, но и обеспечить лояльность клиентов, сохраняя высокий уровень обслуживания во всех регионах. В то время как МегаФон сможет развивать единую биллинговую систему для решения краткосрочных и долгосрочных бизнес-задач, масштабируемый опыт Nexign будет полезен телекоммуникационным компаниям, которые стремятся к развитию цифровых услуг», – сказал Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком МегаФон биллинг единый биллинг развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе / MForum.ru

12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru

10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн рассказал о развитии сети в Калининградской области / MForum.ru

09.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн увеличил покрытие 4G на территории Хабаровска и края / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] 5G: Telefonica протестирует решение частной сети 5G, разработанное в TIP / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

15.03.2021 15:11 Gud1134 Тема: Nokia 6230i (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17)
Друг привед как дела как здоровье по мене телефон супер очень надёжный и не кода не подвидёт так шо я не знаю чем ты не доволен по моему радоваться должон шо он утоби есть
15.03.2021 13:24 Maratt Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
355691005157208 Nokia 1100 Помогите пожалуйста защитный код убрать.
13.03.2021 09:05 hotlikeExynos Тема: Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально (12.03.2021)
За рингтоны от Ханса Циммера данному смарту можно многое простить
13.03.2021 08:58 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх представлены официально (04.03.2021)
Наконец-то появилась хорошая модель в среднем ценовом диапазоне. Просто праздник какой-то. Посмотрим, за сколько его будут "отпускать" наши ритейлеры.
12.03.2021 22:07 Fractals Тема: Билайн в Кемеровской области (03.04.2010)
b38 в Точилино, Редаково 20МГц

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

17.03. [Новинки] Слухи: Realme C25 с Helio G70 и 48 Мп камерой представят 23 марта / MForum.ru

17.03. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E3 представлен официально / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Немецкий смартфон Carbon 1 MK II добрался до прилавков / MForum.ru

16.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 5 / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Realme 8 Pro замечен на AliExpress / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 представлен официально / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Moto G10 Power с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F19 Pro и Pro + 5G представлены официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON GT представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo S9 5G и S9e 5G представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT – самый доступный игровой смартфон со Snapdragon 888 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: