Развитие сетей: МегаФон завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign

17.03.2021, MForum.ru

Компания МегаФон завершила проект "Единый биллинг" по замене 7 отдельных биллинговых систем, которые до недавнего времени использовал оператор на единое решение. Для этого пришлось перенести в новую среду данные 75 млн абонентов. Проект реализовывала совместная команда Nexign и МегаФон, в которую входило более 1500 человек.

Единый биллинг это не просто удобство для оператора, это также сокращение совокупной стоимости владения системой (ТСО) на 20-30%, централизация и ускорение процесса запуска новых продуктов.

К проекту приступили в 2015 году. Миграция проводилась поэтапно, параллельно продолжалась эксплуатация устаревших биллинговых решений. Благодаря такому подходу, миграция прошла незаметно для абонентов. При миграции B2X сегмента приходилось учитывать специфику и режим работы отдельных организаций.

Результаты проекта:

Во всех филиалах унифицированы процессы работы с биллингом;

Вместо региональных служб, запущена единая служба эксплуатации, выросла эффективность;

Портфель продуктов выровнялся для всех филиалов, при этом сохраняется возможность гибкой региональной ценовой политики;

Появилась возможность создания объединенных контакт-центров с одинаковыми KPI обслуживания и стандартными маршрутами работы с обращениями;

Выросло качество обслуживания абонентов в регионах, где работает оператор;

Сократилось в 2-5 раз время вывода на рынок (TTM - time to market) для различных категорий продуктов.

«Сотрудничество с Nexign было эффективным и результативным для нас. Мы преследовали сразу несколько традиционных для больших компаний целей. Помимо оптимизации TCO (Total Cost of Ownership, совокупная стоимость владения) и сокращения сроков вывода на рынок новых услуг мы стремились повысить качество обслуживания клиентов и поддержать цифровую и бизнес-трансформацию МегаФона. Нам удалось перевести все 8 филиалов на унифицированные процессы биллинга и перейти к единой службе эксплуатации, что минимизировало затраты на поддержку, создать экосистему для быстрой интеграции внешних партнеров», – сказал Сергей Никифорец, директор по цифровым сервисам ПАО «МегаФон».

Также был реализован ряд связанных с переходом на единый биллинг проектов:

Внедрена методика Fast Track для автоматизации процесса внедрения обновлений. Благодаря этому для изменения ядра системы теперь достаточно и пары недель, тогда как ранее аналогичный процесс мог затягиваться вплоть до года.

Создана фабрика микросервисов. Это позволило ускорить формирование партнерской экосистемы. Уже запущено более 100 новых бизнес-проектов.

Внедрен продуктовый каталог, который стал единой точкой создания и модификации продуктов и услуг МегаФон. Из трехуровневой структуры запущены в эксплуатацию два уровня, работа над оставшимся, который обеспечит быструю интеграцию с партнерами и каналами, согласно планам, завершится в 2021 году.

«Совместный проект с МегаФоном уникален для телекоммуникационного рынка – и в отношении выстроенного взаимодействия, и по достигнутым результатам. Команда Nexign осуществила комплексную трансформацию систем оператора, что позволило МегаФону не только повысить эффективность бизнеса и выйти на новый этап развития, но и обеспечить лояльность клиентов, сохраняя высокий уровень обслуживания во всех регионах. В то время как МегаФон сможет развивать единую биллинговую систему для решения краткосрочных и долгосрочных бизнес-задач, масштабируемый опыт Nexign будет полезен телекоммуникационным компаниям, которые стремятся к развитию цифровых услуг», – сказал Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.

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