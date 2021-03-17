Партнерские проекты: Билайн и АДВ ищут стартапы под инвестиции

17.03.2021, MForum.ru

Билайн и коммуникационная группа АДВ объявляют новый набор в венчурную студию ADV LaunchPad. Как и ранее, фокус будет сделан на стартапы, находящиеся пока что на стадии идеи. Впрочем, в этот раз студия рассмотрит заявки и от проектов более поздних стадий - они также смогут претендовать на инвестиции для дальнейшего развития. В партнерстве организаторы набора готовы финансировать проекты на сумму более 60 млн руб.

Где можно подробнее почитать о проекте (программа и отзывы участников) - https://advpad.ru/.

Венчурная студия Launchpad будет заниматься развитием направления интеграции маркетинговых продуктов для клиентов группы АДВ и рынка в целом. Как ожидается, это позволит портфельным компаниям быстрее вырасти. Инвестиции АДВ и Билайн уже помогли успешному выходу на рынок ряда компаний: Vidi в сегменте креатива, LeadHero, Salespilot - B2B-маркетинга, Tamburin - аналитики, Phygis - рекламных технологий. Готовятся к выпуску еще несколько продуктов. В 2020 году в студию было подано более 700 заявок от желающих участвовать в наборе стартапов. В этом году студия готова профинансировать порядка 15 проектов. Заявки принимаются до 28 марта 2021 года.

Что получит стартап, который пройдет отбор:

🔹 Еженедельные встречи и разборы прогресса с опытными менторами;

🔹 Более 20 экспертов Launchpad, группы АДВ и Билайн, помогающие в ключевых направлениях развития бизнеса;

🔹 Помощь с разработкой продукта, стратегией развития бизнеса, поиском потенциальных клиентов, привлечением следующего этапа финансирования и др.;

🔹 Возможность тестирования продуктов в экосистемах АДВ и Билайн.

Приоритетом будет отдан проектам в области маркетинга и рекламных технологий, e-commerce, D2C-продвижения, медиа и контента, а также больших данных и AI с возможностью применения к рекламным коммуникациям. Впрочем, студия будет рассматривать и другие заявки.

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