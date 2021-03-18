Анонсы: Samsung Galaxy A72 представлен официально

MForum.ru
18.03.2021,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A72. Новинка получила 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления 90 Гц и QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп.
В качестве вспомогательных используются 12 Мп с широкоугольной оптикой, 5 Мп для макросъемки и 8 Мп с телефотообъективом. Фронтальная камера, разместившаяся в отверстии по центру дисплея, имеет разрешение 32 Мп.
Внутри Samsung Galaxy A72 может порадовать чипсетом Snapdragon 720G, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Класс защиты от влаги – IP67. Купить новинку можно будет за 35 990 и 39 990 рублей за версии 6/128 и 8/256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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