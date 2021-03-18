Анонсы: Samsung Galaxy A52 представлен официально

18.03.2021, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Samsung Galaxy A52. Как и ожидалась новинка вышла в двух версиях, отличающихся наличием поддержки сетей 5G. В 4G-варианте, которые приедет в Россию, «сердцем» является чипсет Snapdragon 720G, а 5G-версия оснащена Snapdragon 750G.

Также отличием 4G и 5G вариантов стали объемы памяти. Вариант без поддержки 5G можно купить с 4 или 8 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб встроенной памяти, тогда как 5G-версия доступна только с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Ключевые спецификации Samsung Galaxy A52 включают в себя 6,5-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, QUAD-камеру в конфигурации 64 Мп основной, 12 Мп широкоугольный, 5 Мп макро, 5 Мп сенсор глубины, 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Одним словом, Samsung Galaxy A52 очень похож на старшего брата Galaxy A72, но заметно доступнее. В России вариант 4/128 можно будет купить за 26 990 рублей, а 8/256 – за 32 990 рублей.