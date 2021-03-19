Стратегия: ВымпелКом разворачивается к MVNO

MForum.ru
19.03.2021,
Похоже, что вместе со сменой гендиректора и команды топ-менеджеров, в Вымпелком поменялась и стратегическое видение в отношении MVNO. Немало лет подряд в компании со скепсисом комментировали эту тему, но теперь, похоже, курс меняется. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на различные источники. В компании Вымпелком также не отрицают планы рассматривать интересные предложения партнеров.
Немного поздно? Крупнейшие банки уже запустили своих операторов. Или еще не поздно дать всем партнерам "фабрики MVNO", которую эксплуатирует Tele2 альтернативу - с большим числом регионов присутствия, например? Думаю, что вовсе не поздно.
Учитывая, что Вымпелком еще и существенно нарастил технологические возможности своей сети в столицах и в регионах, а также на фоне сокращения абонбазы компании, сеть этой компании вполне может принять на борт несколько миллионов абонентов дополнительно так, что никто не столкнется с перегрузками. Учитывая, что средние скорости в сети Tele2 зачастую ниже, чем в сети Вымпелком, абонентов (и организаторов MVNO) может привлечь возможность перехода в на инфраструктуру Билайн - у абонентов улучшится пользовательский опыт, у владельцев сети могут улучшиться условия партнерства.
Для Вымпелком сейчас, вероятно, важно как можно быстрее показать положительный перелом в размере абонбазы, так что и в этом плане подключение виртуалов может казаться хорошей идеей.
Да и в целом. Да, модель MVNO в России пока что тяготеет к убыточности для организаторов этих проектов. Что с того? Организаторы готовы инвестировать в эти проекты не ради заработка, зарабатывают они на другом. Они инвестируют ради ожиданий синергетического эффекта, ради сбора информации о пользователях, ради наращивания лояльности и так далее. А вот хостинг оператор вполне может заработать и на хостинге даже убыточных проектов. Опять же, если денег там и немного, то хотя бы будет прирост абонбазы.
В общем, если в ВымпелКом действительно попробуют предложить рынку еще одну "фабрику MVNO", это может стать неплохой альтернативой. В конце концов, и на этом рынке не должно быть монополии.
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теги: телеком Билайн Вымпелком MVNO стратегии
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