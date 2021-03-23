Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч

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Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч

23.03.2021, MForum.ru

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Компания Vivo анонсировала смартфон Y72 5G. Новинка представлена в Тайланде. Основой ее «железа» стал чипсет MediaTek Dimensity 700 5G, емкость батареи составляет 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч

В активе Vivo Y72 5G присутствуют 6,58-дюймовый дисплей разрешением FullHD+с вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, связка 64+8+2 Мп камер на задней панели и дактилоскопический сенсор на боковом торце.

Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч

Работает новинка под управлением Android 11 с оболочкой Vivo Funtouch OS 11.1. C 31 марта купить Vivo Y72 5G можно будет в черном Graphite Black и градиентном Dream Glow по цене $323.

Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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