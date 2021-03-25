5G: МТС, Qualcomm и Ericsson показали 4 Гбит/c на смартфоне 5G

MForum.ru

5G: МТС, Qualcomm и Ericsson показали 4 Гбит/c на смартфоне 5G

25.03.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС, Ericsson и Qualcomm, в условиях лаборатории МТС в Москве провели тест работы смартфона Motorola edge+ в пилотной сети 5G.

Тестирование проводилось с использованием радиоподсистемы Ericsson Radio System, более конкретно - базовых станций Ericsson AIR 1281. Станции работали в диапазоне 24,25-27.5 ГГц (n258), полоса сигнала составляла 800 МГц, то есть смартфон и оборудование сети работали в режиме агрегации 8 несущих.

 

 

Смартфон Motorola edge+ выполнен на базе платформы Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform. За работу с 5G отвечает модем Snapdragon X55 5G Modem-RF system.

Motorola edge+ это пока что единственный в мире смартфон, который поддерживает диапазон n258, по крайней мере, так заявляют компании. При этом эту модель смартфона уже можно купить в России, как в рознице МТС, так и в онлайн-рознице - от Motorola-shop.ru, Ozon.ru и М.Видео. Цена - 70 тысяч (69990) руб.

Такие тесты могут выглядеть пиаром, но на деле они необходимы для тестирования сети 5G. Конечно, в реальных условиях вряд ли кто-то выделит одному абоненту такой ресурс, как 800 МГц даже в миллиметровом диапазоне частот. Но проверить работу оборудования в предельных вариантах нагрузки для оператора - задача актуальная.

 

 

«Motorola edge+ является первым коммерческим смартфоном с поддержкой mmWave спектра, выделенного для сетей 5G в России. Он создан с фокусом на скорость и максимальную производительность, что позволит в полной мере использовать возможности будущих сетей 5G. Смартфон способен работать как в диапазоне 5G Sub6, так и в диапазоне 5G mmWave. А значит, поддерживает 5G сети, распространенные в Европе, Азии и США и лучше всех готов к включению 5G в России», - подчеркнул генеральный директор подразделения премиальных и флагманских продуктов Motorola Mobility LLC Джефф Сноу.

«Мультигигабитные скорости, которые стали возможны благодаря сетям 5G миллиметрового диапазона, позволят не только частным пользователям загружать контент гораздо быстрее, но и откроют дорогу новым приложениям как для частных пользователей, так и для различных бизнес направлений. Европейский рекорд скорости для коммерческого смартфона – важный шаг в подготовке к развёртыванию высокоскоростных сетей 5G миллиметрового диапазона в России», - отметил директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Сергей Коробов.

«Для реализации задач и ожиданий от технологии 5G необходимо в первую очередь обеспечить доступность операторам новых частот в среднем и высоком диапазонах, но при этом таким же важным элементом развития сетей пятого поколения является вывод на рынок новых возможностей для абонентов в миллиметровом диапазоне. Запуск сетей 5G будет способствовать появлению в России передовых услуг не только для частных пользователей – 5G станет платформой для цифровизации предприятий, создаст новые рынки и модели потребления», - говорит вице-президент по развитию сетей радио и транспорта компании Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Анатолий Ильяич.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком МТС 5G пятое поколение тесты n258 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

18.03. [Новости компаний] Конспекты: Будущее беспроводных технологий: взгляд Qualcomm. Часть 1 / MForum.ru

18.03. [Новости компаний] Конспекты: Будущее беспроводных технологий: взгляд Qualcomm. Часть 2 / MForum.ru

15.03. [Новости компаний] 5G: Оператору "ЭР-Телеком" разрешили тестировать 5G / MForum.ru

12.03. [Новости компаний] 5G: Компания МТС стала третьим оператором, который развивает 5G роуминг за рубежом / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 15 ms, lookup=0 ms, find=15 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:23 ABloud Тема: Курганская область (04.12.2007)
Билайн сообщает о развитии сети в Курганской области В 2019-2020 году Билайн строил сеть в Курганской области рекордными темпами, в частности, число базовых станций за этот период выросло в 3.5 ...
Вчера 10:13 dobrynin63 Тема: Самсунг j3 (2016) модель SM-J320F
Установил на ПК утилиту Unlocker. И что интересно при попытке удалить файл с компа утилита присутствует, а когда захожу в телефон и вхожу в папку где сидит этот файл, то утилиты нет. Только - ...
Вчера 10:09 face room Тема: Как разблокировать телефон? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
Привет! помогите разблокировать нокиа 2700 при включении просит вести защитный код имей 359344/03/286578/3
23.03.2021 08:51 ABloud Тема: Nokia 5800 XpressMusic (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24)
Основное подозрение - на зарядку. Пробовали зарядить от другого зарядного устройства? Если и от другого (подходящего по току) устройства зарядить не получается, то стоит обратиться в ремонтный ...
22.03.2021 10:55 ABloud Тема: Алтайский край (04.12.2007)
МТС сообщает, что почти вдвое повысил скорости (пиковые или средние?), доступные абонентам на курорте Бирюзовая Катунь. Для этого было установлено дополнительное оборудование на территории ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

24.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 представлен официально / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: POCO F3 представлен официально / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

22.03. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 6 замечен на фото / MForum.ru

19.03. [Новинки] Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52 представлен официально / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A72 представлен официально / MForum.ru

17.03. [Новинки] Слухи: Realme C25 с Helio G70 и 48 Мп камерой представят 23 марта / MForum.ru

17.03. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E3 представлен официально / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Немецкий смартфон Carbon 1 MK II добрался до прилавков / MForum.ru

16.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 5 / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Realme 8 Pro замечен на AliExpress / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 представлен официально / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Moto G10 Power с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: