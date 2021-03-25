5G: МТС, Qualcomm и Ericsson показали 4 Гбит/c на смартфоне 5G

MForum.ru
25.03.2021,
МТС, Ericsson и Qualcomm, в условиях лаборатории МТС в Москве провели тест работы смартфона Motorola edge+ в пилотной сети 5G.
Тестирование проводилось с использованием радиоподсистемы Ericsson Radio System, более конкретно - базовых станций Ericsson AIR 1281. Станции работали в диапазоне 24,25-27.5 ГГц (n258), полоса сигнала составляла 800 МГц, то есть смартфон и оборудование сети работали в режиме агрегации 8 несущих.
Смартфон Motorola edge+ выполнен на базе платформы Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform. За работу с 5G отвечает модем Snapdragon X55 5G Modem-RF system.
Motorola edge+ это пока что единственный в мире смартфон, который поддерживает диапазон n258, по крайней мере, так заявляют компании. При этом эту модель смартфона уже можно купить в России, как в рознице МТС, так и в онлайн-рознице - от Motorola-shop.ru, Ozon.ru и М.Видео. Цена - 70 тысяч (69990) руб.
Такие тесты могут выглядеть пиаром, но на деле они необходимы для тестирования сети 5G. Конечно, в реальных условиях вряд ли кто-то выделит одному абоненту такой ресурс, как 800 МГц даже в миллиметровом диапазоне частот. Но проверить работу оборудования в предельных вариантах нагрузки для оператора - задача актуальная.
«Motorola edge+ является первым коммерческим смартфоном с поддержкой mmWave спектра, выделенного для сетей 5G в России. Он создан с фокусом на скорость и максимальную производительность, что позволит в полной мере использовать возможности будущих сетей 5G. Смартфон способен работать как в диапазоне 5G Sub6, так и в диапазоне 5G mmWave. А значит, поддерживает 5G сети, распространенные в Европе, Азии и США и лучше всех готов к включению 5G в России», - подчеркнул генеральный директор подразделения премиальных и флагманских продуктов Motorola Mobility LLC Джефф Сноу.
«Мультигигабитные скорости, которые стали возможны благодаря сетям 5G миллиметрового диапазона, позволят не только частным пользователям загружать контент гораздо быстрее, но и откроют дорогу новым приложениям как для частных пользователей, так и для различных бизнес направлений. Европейский рекорд скорости для коммерческого смартфона – важный шаг в подготовке к развёртыванию высокоскоростных сетей 5G миллиметрового диапазона в России», - отметил директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Сергей Коробов.
«Для реализации задач и ожиданий от технологии 5G необходимо в первую очередь обеспечить доступность операторам новых частот в среднем и высоком диапазонах, но при этом таким же важным элементом развития сетей пятого поколения является вывод на рынок новых возможностей для абонентов в миллиметровом диапазоне. Запуск сетей 5G будет способствовать появлению в России передовых услуг не только для частных пользователей – 5G станет платформой для цифровизации предприятий, создаст новые рынки и модели потребления», - говорит вице-президент по развитию сетей радио и транспорта компании Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Анатолий Ильяич.
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теги: телеком МТС 5G пятое поколение тесты n258
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