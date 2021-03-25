IT: МегаФон создал платформу для защиты от мошенников

MForum.ru

IT: МегаФон создал платформу для защиты от мошенников

25.03.2021, MForum.ru

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В компании МегаФон называют новый продукт "многофункциональной платформой кибберазведки". Основная задача, которую должна решать платформа - предиктивная работа с киберугрозами. Как ожидается, ее использование может помочь банкам предотвращать кражи денег со счетов клиентов, а корпоративный бизнес с ее помощью сможет защищать сотрудников от мобильного мошенничества.

 

 

Платформа обеспечивает сбор информации о современных источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи. Разработанные МегаФоном алгоритмы автономно анализируют потоки сетевых событий и выявляют номера, которым угрожает хищение средств или информации.

В частности, алгоритмы фиксируют распространение ссылок на вредоносное ПО, выявляют пользователей с подозрительным поведением, обнаруживают зараженные устройства, отслеживают обращения к фишинговым ресурсам.

«Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам МегаФона идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Пользователю системы в ЛК (личном кабинете) "Платформы киберразведки" получает отчеты по контролируемому пулу номеров - своих сотрудников, использующих корпоративную связь или клиентов, с согласия последних на получение информации о предупреждении мошенничества.

Информация постоянно обновляется. В ситуации, если обнаружены новые угрозы, компании могут связаться со своими клиентами и сотрудниками и предупредить их о потенциальной опасности. Банки в такой ситуации смогут приостановить подозрительную операцию и связаться с клиентом, чтобы получит дополнительное подтверждение.

«Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные МегаФоном алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлеченных в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции», – говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Пользователям платформы также доступен всегда актуальный перечень выявленных фишинговых интернет-ресурсов, который постоянно пополняется и может помочь работе служб безопасности компаний.

Возможности платформы могут быть интересны для онлайн-сервисов, поскольку позволяют выявлять недобросовестных пользователей, использующих SIM-карты для массовой автоматизированной регистрации, чтобы затем использовать их в мошеннических схемам. Ритейл или сервисы каршеринга могут выявлять "оптовых" пользователей бонусных баллов и скидок. Соцсети - бороться с созданием фейковых аккаунтов и с накрутками. С "левых аккаунтов" часто регистрируют электронные кошельки или проводят спам-рассылки по другим пользователям сервисов. Распространение получили различные методы социальной инженерии на сайтах по размещению бесплатных объявлений.

Решит ли внедрение платформы все возможные проблемы? Безусловно, только завзятые оптимисты могут на это рассчитывать. Может ли ее использование снизить число инцидентов и совокупный ущерб. Безусловно именно на это и стоит рассчитывать. Конечно, говорить об этом с уверенностью смогут только те, кто получит реальный опыт использования платформы. Было бы интересно в дальнейшем услышать от МегаФон о том, какой интерес платформа вызвала на рынке и почитать отзывы о ней хотя бы от некоторых клиентов.

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теги: телеком Мегафон IT платформы киберугрозы борьба с киберугрозами кибербезопасность 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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