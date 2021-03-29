Слухи: Realme V13 на Dimensity 700 представят 31 марта

29.03.2021, MForum.ru

Если верить источникам из Поднебесной, 31 марта бренд Realme представит смартфон Realme V13. Напомню, к этой линейке относятся смартфоны среднего или бюджетного класса для китайского рынка с поддержкой сетей 5G. Не станет исключением и V13.

Внешне Realme V13 очень напоминает Realme V15 с некоторыми элементами, взятыми из Realme V11 5G. В технической части ожидаются экран с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 700, до 8 Гб ОЗУ и до 256 Гб встроенной памяти, дактилоскопический сенсор на боковом торце, 3,5 мм аудиоразъем и АКБ емкостью 5000 мАч. Возможная цена новинки – 1799 юаней, в продажу она поступит уже 31 марта.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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