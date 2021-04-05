Платное ТВ: tmt consulting делится оценками рынка платного ТВ в России

05.04.2021, MForum.ru

В России все еще растет число абонентов платного ТВ (радует только Москва, где продолжается отток). По итогам 2020 года, по оценкам агентства tmt consulting, число абонентов достигло 46,2 млн что соответствует приросту +1.8% (в 2019 году было 2.5%) относительно уровня 45,3 млн в 2019 году, а проникновение 2020 оценивается на уровне 81,5%. Эти абоненты заплатили за платное ТВ 104,6 млрд рублей (+2% к 102,4 млрд в 2019 году), то есть ARPU вырос на 0.4 руб до 190 рублей в месяц. Основная причина низкого роста ARPU - операторы в 2q2020 не отключали абонентов даже при нулевом балансе, а новых абонентов заманивали значительными скидками.

На фоне общей стагнации выделялось только направление IPTV, где прирост оценивается в 0,83 млн пользователей, которых засчитали себе Ростелеком, МТС и ВымпелКом. Кабельное ТВ продолжает демонстрировать отток клиентов, а оставшиеся платят все больше из-за повышения тарифов. Спутниковый сегмент практически не растет, разве что абонбаза МТС преодолела рубеж в 1 млн подключений.

Топ-5 российских операторов платного ТВ, в тысячах абонентов не изменился.

МТС растет быстрее, наращивая отрыв от ЭР-Телеком. Ростелеком постепенно приближается к Триколору. Впрочем, кого интересует "число абонентов", намного интереснее выручка оператора от данной деятельности. И здесь можно наблюдать, что Ростелеком заработал более, чем вдвое больше Триколора, а ЭР-Телеком вновь обставил МТС, пусть и всего на 1%.

(слева - по абонентам, справа - по выручке)

Аналитики обещают, что в 2021 году мы продолжим наблюдать стагнацию на рынке платного ТВ. Если и будет положительная динамика, то на уровнях менее 1%. А вот выручка вполне может прирасти на 2.5-3,0%, тарифы будут ползти вверх. Прогноз объема доходов на рынке по итогам 2021 года - более 107 млрд руб.

Отчет в .pdf

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теги: платное ТВ аналитика оценки итоги года