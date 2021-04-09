Анонсы: Nokia X10 и X20 представлены официально

MForum.ru
09.04.2021,
Название Nokia X в прошлом ассоциировалось со многими разными типами телефонов: телефонами с широкими функциями мультимедиа , Android-смартфоном с поддержкой Microsoft, Android-смартфонами HMD для рынка Китая, а теперь оно относится к смартфонам Nokia c поддержкой 5G.
Новая серия дебютирует с двумя моделями: Nokia X10 и X20. HMD обещает полную поддержку в течение трех лет, что означает три года обновлений ОС и безопасности, а также трехлетнюю гарантию. В рамках экологической инициативы HMD к телефонам прилагается корпус, который на 100% перерабатывается. Новинки практически идентичны, различаются в основном камерой.
Nokia X10 и X20 работают на чипсете Snapdragon 480 5G - 8-нм чипе с 2 ядрами Kryo 460 Gold (A76) и 6 маленькими ядрами, а также графическим процессором Adreno 619. Nokia X20 будет доступен в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/128 Гб. Nokia X10 также имеет вариант 6/128 ГБ, плюс два других - 6/64 ГБ и 4/128 ГБ. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD до 512 ГБ (гибридный слот для двух SIM-карт). Обе новинки получили 6,67-дюймовые дисплеи разрешением 1080 x 2400 точек. У них средняя яркость (450 нит) и покрытие цветовой гаммы (82% NTSC), а также отсутствуют какие-либо необычные вещи, такие как высокая частота обновления или стекло Gorilla Glass.
Конфигурация камеры Nokia X20 включает в себя основной 64 Мп сенсор с оптикой ZEISS, 5 Мп сенсор с широкоугольным объективом, а также 2 Мп сенсора (макро, датчик глубины). Фронтальная камера новинки представлена 32 Мп сенсором.
Nokia X10 оснащен 48 Мп сенсором основной камеры (вспомогательные аналогичны старшей модели) и 8 Мп фронтальной камерой. Емкость аккумулятора новинок – 4470 мАч, быстрая зарядка имеет мощность 18 Вт. ОС - Android 11, также отметим выделенную кнопку для запуска Google Assistant. Цена Nokia X20 составит 350 евро, начало продаж намечено на май. X10 оценен в 310 евро, начало продаж – июнь текущего года.
© Антон Печеровый,
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