5G SA: Vodafone запустил первую в Европе сеть 5G SA в Германии на решении Ericsson

15.04.2021, MForum.ru

Сеть 5G SA Vodafone Germany - это первая автономная 5G сеть в Европе. Поставщиком решения для нее выступила компания Ericsson.

Сеть запущена в "золотом диапазоне" 3.5 ГГц и не зависит от сети LTE. Время задержки распространения сигнала в сети составляет от 10 мс до 15 мс.

Радиус действия сот 5G SA на 20% больше, чем 5G NSA.

К сети 5G SA может быть подключено примерно в 10 раз больше устройств, чем к сети 5G NSA.

Вашему вниманию - некоторые другие подробности.

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Добро пожаловать в режим реального времени

"Мы раскрываем самый большой мобильный секрет в Германии и прокладываем путь к работе в режиме реального времени: сеть 5G впервые стоит на собственных ногах в Германии. Мы первый оператор сотовой связи, который отказался от подпорок в виде сети LTE для 5G и перешел к использованию ядра сети 5G, причем не с версии для внутренних тестов, а ядра для коммерческой сети для наших клиентов, которые первыми смогут начать получать реальный опыт работы с 5G SA уже в этом месяце", - рассказал генеральный директор Vodafone Germany Ханнес Аметсрайтер (Hannes Ametstreiter), выступая утром в Дюссельдорфе.

Несколькими секундами ранее технические специалисты перевели все базовые станции сети, работающие в диапазоне 3.5 ГГц в режиме 5G SA, подключив их к автономному ядру 5G Ericsson. Теперь сетевые данные обрабатывает в реальном времени ЦОД компании во Франкфурте-на-Майне.

Vodafone стал первым оператором мобильной сотовой связи, который активировал автономную сеть 5G, насчитывающую пока что 1000 трансиверов, работающих в диапазоне 3.5 ГГц в 170 городах Германии. Новое поколение мобильной связи 5G теперь работает полностью автономно, не опираясь на сеть LTE.

Vodafone стал первым европейским оператором, который предоставил доступ к сети 5G SA для массовых потребителей и для бизнес клиентов.

Смартфоны с поддержкой 5G SA доступны на рынке, те смартфоны, которые способны работать в режиме 5G SA и уже находятся на руках у клиентов, можно будет обновить в этом месяце в режиме автоматизированных обновлений прошивки. Все клиенты оператора с кредитной системой оплаты, смогут бесплатно выбрать опцию 5G Core Network, чтобы начать пользоваться преимуществами новой технологии.

До сих пор, когда речь заходила о сетях 5G и их преимуществах, речь обычно шла об их более высокой пропускной способности. В Европе уже во многих странах можно пользоваться сетями 5G, работающими в режиме NSA. 5G NSA - это вариант плавной миграции в направлении новой технологии мобильного беспроводного широкополосного доступа. В этих сетях поддержку новой радиоподсистемы обеспечивает существующая сетевая инфраструктура LTE.

Премьера: 5G в прямом эфире от антенны до сервера

В рамках запуска поддержки 5G SA, Vodafone впервые полностью переключает свою сеть в режим 5G, что обеспечивает возможность обмена данными практически в режиме реального времени, а также возможность разделения ресурсов сети, то есть предоставление отдельным клиентам или приложениям гарантированной пропускной способности и уровня задержек. В коммерческом режиме предоставление услуг 5G SA начнется уже в этом месяце.

"Мы первопроходцы в области 5G в Германии и хотим оставаться на шаг впереди. Мы первыми запустили сеть 5G NSA в Германии, мы привезли в Германию первые приложения для сетей 5G. А сегодня мы стали первым оператором в Европе, который запустил полностью автономную сеть 5G - от антенны и до сервера", - гордится своей компанией Ханнес Аметсрайтер.

Технические специалисты Vodafone провели первый вызов 5G SA в лабораторных условиях в ноябре 2020 года. Через несколько недель последовал первый вызов 5G SA в прямой эфир одной из немецких радиостанций. Такие тестовые вызовы безусловно очень интересны для специалистов, которые их проводят, но клиентам не очень интересны рассказы о них, словом "халва" сыт не будешь, как говорится. Так что сразу же после эти первых вызовов, оператор приступил к комплексной интеграции 5G SA для подготовки ее запуска. В этом Vodafone Germany помогали такие участники рынка, как Ericsson, Oppo и Qualcomm.

Пока что в режим 5G SA переведено около 1 тысячи трансиверов, расположенных в основном во Франкфурте-на-Майне. Здесь любители технологий могут оценить преимущества технологии 5G, работающей в автономном режиме. Ядро сети 5G SA развернуто в облаке в ЦОД Франкфурта-на-Майне. Архитектура решения позволяет его наращивать при росте нагрузки.

"Автономный режим 5G обеспечивает серьезные преимущества, как для бизнес-, так и для обычных клиентов. В сети с небольшим уровнем задержки распространения сигнала поддерживается обработка данных почти в реальном времени. После того, как мы совместно с Vodafone запустили в Германии 5G NSA, запуск 5G SA - это продолжение совместного путешествия. Объединяя наше технологическое лидерство и стремление к инновациям с OPPO и Qualcomm, мы обеспечиваем новый уровень развития 5G, что поможет Германии строить ее цифровое будущее", - заявляет Арун Бансал (Arun Bansal), президент Ericsson в Европе и Латинской Америке.

Шаг за шагом по всей Германии

"Наша сеть 5G в диапазоне 3.5 ГГц теперь полностью независима от технологии LTE. Время задержки распространения сигнала теперь может составлять от 10 мс до 15 мс - это практически та же скорость, с какой распространяются сигналы в нервной системе человека. Такой уровень задержек будет постепенно распространен на всю населенную территорию Германии. Для этого вводятся в эксплуатацию все больше ЦОД по всей территории страны," - поясняет технический директор Vodafone Germany Герхард Мак (Gerhard Mack).

Прощайте, костыли LTE!

Как будет расширяться сеть 5G SA

Сегодня Vodafone переключил все базовые станции, которые работали в диапазоне 3.5 ГГц в режиме 5G SA. Это порядка 1000 трансиверов, размещенных более, чем на 300 площадках в Германии. Они размещены, в частности, в Берлине, Франкфурте, Гамбурге и Дюссельдорфе, а также в некоторых небольших городах, таких как Магдебург, Золинген, Бремен и Майнц. К концу 2021 года, как ожидается, Vodafone в 4 раза нарастит число трансиверов 5G SA в Германии, то есть их число вырастет примерно до 4 тысяч. После этого автономная сеть 5G SA начнет расширяться в другие частотные диапазоны.

До конца 2023 года ядро сети 5G SA будет опираться на 10 ЦОД

Во Франкфурте и в прилегающих к городу территориях, с самого начала в сети 5G SA наблюдаются низкие уровни задержки распространения сигнала, поскольку именно в этом городе расположено ядро сети 5G SA. Vodafone планирует развернуть 10 ЦОД 5G до конца 2023 года, чтобы удерживать уровень задержки на уровнях от 10 до 15 мс по всей территории Германии. Благодаря этому данные клиентов будут обрабатываться все ближе к каждому клиенту. Второй ЦОД будет развернут в Берлине еще до конца 2021 года. Вскоре после этого стартует ЦОД 5G в Мюнхене. В 2023 году будет запущено еще 7 ЦОД 5G. "Это позволит обрабатывать данные практически в реальном времени по всей территории Германии", - обещает Герхард Мак.

Постоянно расширяемая пропускная способность

В сети 5G SA скорость загрузки может достигать порядка 700 Мбит/с. "До сих пор, мы должны были использовать одновременно частоты 5G и опорную сеть LTE. Теперь мы полностью отделили 5G и LTE и запустили отдельную инфраструктуру 5G, что создало технологическую возможность для передачи данных в режиме, близком к реальному времени. Постепенно мы будем добавлять все новые полосы частот из различных диапазонов, доступных оператору.

По мере добавления диапазонов 5G SA, за счет агрегации несущих смартфоны 5G будет обеспечивать все более высокие скорости передачи данных, постепенно станут доступными скорости выше 1000 Мбит/c.

Большее покрытие и меньшая мощность

Переход сети 5G в режим SA увеличит радиус действия сот примерно на 20%. Кроме того, снизится потребление энергии смартфонами, поскольку смартфону не придется одновременно подключаться к сетям 5G и LTE. В сети 5G SA значительно больше людей и IoT-устройств смогут одновременно делить ресурсы сети 5G. В сети 5G SA число подключений на 1 кв км может достигать 1 млн, то есть примерно в 10 раз больше, чем в было в сети 5G NSA.

Первые смартфоны уже готовы к работе в сети 5G SA

Vodafone предлагает своим абонентам смартфон OPPO Find X3 Pro. который можно получить за 1 евро, а затем выплачивать по 40 евро в месяц в рамках тарифа Red M. Это смартфон на базе топовой платформы Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Как ожидается, в сети Vodafone Germany 5G SA будет также работать смартфоны Samsung Galaxy S21 после обновления прошивки, которое ожидается в мае 2021 года.

Бесплатная опция для пользователей любых тарифов 5G

Клиенты Vodafone, подключенные к тарифам 5G сами могут решить, хотят ли они пользоваться 5G NSA, как они делали до сих пор, либо они хотят переключиться в режим 5G SA. Сделать это можно бесплатно, после того, как будет доступно фирменное обновление прошивки для соответствующей модели смартфона. Там, где технология 5G SA еще недоступна, смартфоном с поддержкой 5G SA можно будет по-прежнему воспользоваться в сети LTE и в сети 5G NSA.

Поддержка AR / VR практически в реальном времени

Низкое время задержки будет особенно важным привлекательным фактором для тех пользователей, которые планируют использовать 5G SA для игр и приложений дополненной реальности. Vodafon ведет разработку приложений AR совместно с компанией DFL. Любители футбола, в частности, смогут получать на свой смартфон статистику матча в реальном времени. Компании уже испытали приложение на первом в Германии стадионе, где развернута сеть 5G - Vfl Wolfsburg. Вместе с компанией Nreal, Vodafone недавно испытал новую пару очков AR, которые также могут быть подключены к смартфону 5G.

Готовка в режиме AR

Vodafone и Nreal превращают приготовление пищи в виртуальный опыт.



Частные сети для промышленных клиентов

Новые сетевые стандарты особенно важны для промышленности, поскольку сети 5G SA обеспечивают возможность для выделения гарантированных ресурсов сети. Различные компании, ТВ-вещательные компании, организаторы спортивных событий могут резервировать для себя "подсети" с гарантированной полосой пропускания и задержкой в сетях 5G на ограниченный период времени практически всегда, когда это становится необходимым. "Мы можем обеспечивать кастомизированную сеть для специфичных задач. Ограниченную по времени и оптимизированную для использования каких-либо конкретных приложений", - поясняет Ханнес Аметсрайтер. Vodafon уже провел соответствующие тесты совместно с компанией Sky. В частной сети 5G передавался видеопоток с матча Немецкой соккер лиги.

Успешные тесты совместно со Sky

Для того, чтобы убедить, что видеопоток передается защищенно и без задержек даже в ситуациях, когда на стадионе находится много тысяч фанатов соккера, использующих смартфоны, Vodafone задействовал технологию сетевого слайсинга, чтобы обеспечить выделенную подсеть для конкретного события. Технология была впервые успешно использована во время домашнего матча команды второго диапазона Fortuna Dusseldorf с Vfl Osnabrueck.

Vodafone & Sony подготовили к 5G VISION-S

Возможность обмена данными в реальном времени все более важна для обеспечения подключенного дорожного трафика. Vodafone запускает новый 5G проект совместно с Sony. Прототип VISION-S, первый электромобиль, разработанный Sony совместно с партнерами, тестируется в зоне покрытия 5G Mobility Lab оператора Vodafone в тестовом центре ATC в Альденховене. Вместе с Sony, Vodafone разрабатывает сетевое окружение, которое позволяет обмениваться данными в реальным времени с автомобилями, быстро перемещающимся по дороге.

Что может обеспечить сеть 5G SA

Скорости: 700 Мбит/c на первом этапе, которые вскорости вырастут до 1000 Мбит/с

Задержки: обмен данными в реальном времени (задержка составляет 10 мс - 15 мс)

Выделение сетевых ресурсов: появляется возможность выделение сетевого ресурса 5G с гарантированной полосой, задержками, стабильностью

Емкость: сеть 5G SA может обеспечить в 10 раз больше подключений, чем сеть 5G NSA

Большее покрытие: радиус действия соты 5G SA на 20% больше радиуса действия соты 5G NSA

Меньшее энергопотребление: потребление смартфонов энергии снижается примерно на 20%

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