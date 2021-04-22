Анонсы: Honor Play 5T Active представлен официально

22.04.2021, MForum.ru

Бренд Honor официально анонсировал Honor Play 5T Active. Новинка нацелена в бюджетный сегмент. Основной ее «железа» стал чипсет MediaTek Helio P35, а разрешение основного сенсора тыловой камеры составляет 13 Мп (дополнительные 5 Мп с широкоугольной оптикой и два сенсора разрешением 2 Мп).

Фронтальная камера – скромный 8 Мп сенсор в U-образном вырезе экрана. Зато в части объемов памяти все вполне достойно – в активе Honor Play 5T Active присутствует 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Разрешение 6,6-дюймового дисплея составляет 1600x720 точек, а емкость АКБ – 5000 мАч. Начало продаж Honor Play 5T Active назначено на 27 апреля, цена составит 1299 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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