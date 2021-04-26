NB-IoT: МегаФон и Нижегородский водоканал установят счетчики NB-IoT

26.04.2021, MForum.ru

До конца 2021 года планируется оборудовать счетчиками с беспроводным подключением к сети NB-IoT МегаФон в Нижегородской области 2050 многоквартирных домов и промышленных предприятий. Подключенными будут не индивидуальные, а общедомовые приборы учета. Собранную информацию будет обрабатывать IoT-платформа.

Ранее участники проекта уже провели пилот, который показал хорошие результаты.

МегаФон активно наращивает свою сеть NB-IoT. Зона ее покрытия пока что уступает тому, что построил МТС, но речь идет о десятках регионов и более, чем 100 российских городах.

Проект с Нижегородским водоканалом предусматривает сбор и передачу водоканалу собранной информации в течение 5 лет. Планируется его расширение также на водопроводные и канализационные станции.

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