NB-IoT: МегаФон и Нижегородский водоканал установят счетчики NB-IoT

MForum.ru
26.04.2021,
До конца 2021 года планируется оборудовать счетчиками с беспроводным подключением к сети NB-IoT МегаФон в Нижегородской области 2050 многоквартирных домов и промышленных предприятий. Подключенными будут не индивидуальные, а общедомовые приборы учета. Собранную информацию будет обрабатывать IoT-платформа.
Ранее участники проекта уже провели пилот, который показал хорошие результаты.
МегаФон активно наращивает свою сеть NB-IoT. Зона ее покрытия пока что уступает тому, что построил МТС, но речь идет о десятках регионов и более, чем 100 российских городах.
Проект с Нижегородским водоканалом предусматривает сбор и передачу водоканалу собранной информации в течение 5 лет. Планируется его расширение также на водопроводные и канализационные станции.
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теги: телеком 5G пятое поколение 5GSA 5G SA
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