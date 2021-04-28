Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально

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Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально

28.04.2021, MForum.ru

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В Малайзии компания Vivo официально анонсировала смартфоны V21, V21 5G и V21e. Новинки получили 6,4-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 90 Гц, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально

Схожи и остальные характеристики. В активе Vivo V21, V21 5G и V21e присутствуют строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 64 Мп (вспомогательные – 8 Мп широкоугольная и 2 Мп макро), 44 Мп фронтальная камера в каплевидном вырезе экрана, а также АКБ емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Причем в Vivo V21 и V21 5G для фронтальной камеры используется сенсор с оптической стабилизацией и автофокусом.

Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально

Основа железа Vivo V21 и V21 5G – чипсет MediaTek Dimensity 800U, Vivo V21e базируется на Snapdragon 720G. Также немного отличается максимальная яркость дисплея – в старших моделях она может достигать 800 нит, в младшей V21e – 570 нит. Vivo V21 и V21 5G можно будет купить в белом, синем и градиентном варианте за $390, тогда как V21e – в черном и градиентном за $315.

Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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