Анонсы: Vivo Y52s (t1 Edition) представлен официально

MForum.ru
05.05.2021,
Портфолио бренда Vivo пополнил смартфон Vivo Y52s, «сердцем» которого стал чипсет Snapdragon 480. Диагональ дисплея новинки составляет 6,58-дюйма при разрешении FullHD+ и частоте обновления до 90 Гц. В каплевидном вырезе экрана разместилась 8 Мп сэлфи-камера.
Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 48 Мп и 2 Мп датчика глубины сцены. Объем ОЗУ составляет 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Из прочего производитель отмечает поддержку Multi-Turbo 5.0, оптимизатора использования ресурсов в играх. Емкость аккумулятора новинки – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт.
Работает устройство под управлением Android 11 с оболочкой ОС Origin. Купить Vivo Y52s можно будет в трех цветах (сером Titanium Grey, розовом Coral Pink и градиентном Aurora) за 2099 юаней.
© Антон Печеровый,
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