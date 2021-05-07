Анонсы: OPPO K9 5G представлен официально

MForum.ru
07.05.2021,
Под брендом Oppo представлен смартфон OPPO K9 5G. Сердцем новинки стал чипсет Snapdragon 768G снабженный многоуровневой системой охлаждения. Объем ОЗУ новинки 8 Гб, встроенной памяти 128 либо 256 Гб.
Диагональ AMOLED-экрана OPPO K9 5G составляет 6,43 дюйма, его разрешение 2400 x 1080 точек при частоте обновления до 90 Гц. Тыловая камера строенная, с основным сенсором разрешением 64 Мп. В качестве вспомогательных используются 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсор для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры, помещенной в круглом вырезе дисплея – 32 Мп. Емкость аккумулятора OPPO K9 5G составляет 65 Вт. Также отметим размещенный в дисплее дактилоскопический сенсор. Цена OPPO K9 5G со 128 Гб памяти составит 1999 юаней, за модель с 256 Гб памяти придется заплатить 2199 юаней.
© Антон Печеровый,
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