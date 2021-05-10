Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865 появился в России

10.05.2021, MForum.ru

В России начались официальные продажи смартфона Samsung Galaxy S20 FE в варианте на Snapdragon 865. Напомню, Samsung Galaxy S20 FE для рынка США изначально был выпущен на базе чисета от Qualcomm, тогда как для Европы была предложена версия на Exynos 990, проявившая себя не с лучшей стороны.

Теперь ситуация изменилась. В нашей стране уже начались продажи Samsung Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865, который предлагается по прежней цене – 49 990 рублей. Спецификации Samsung Galaxy S20 FE включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (12 Мп основная, 8 Мп телефото, 12 Мп широкоугольная), 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4500 мАч. При этом новинка может порадовать встроенным в дисплей дактилоскопическим сенсором и защитой от влаги по классу IP68.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svyaznoy.ru

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