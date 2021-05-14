Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 6

MForum.ru
14.05.2021,
Компания Xiaomi объявила о доступности смарт-браслета Mi Band 6 на российском рынке. Относительно прошлогоднего Mi Band 5, новика получила экран, площадь которого почти на 50% больше ( 1,56 дюйма), что достигнуто за счет минимизации отступов сверху и снизу.
Аналогично смарт-браслетам прошлых поколений, Xiaomi Mi Band 6 оснащен AMOLED-дисплеем. Его разрешение составляет 486х152 точки, а пиковая яркость – 450 нит. В части функционала можно отметить поддержку 30 режимов тренировок, автоматическое распознавание 6 видов активности мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови и качества сна (включая качество дыхания во сне). Емкость аккумулятора – 125 мАч, заявленная автономность – до двух недель. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0 LE. Официальная российская цена Xiaomi Mi Band 6 – 3990 рублей. Базовой моделью является браслет с черным ремешком, цветные ремешки будут доступны как опция.
© Антон Печеовый,
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