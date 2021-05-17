Анонсы: Samsung Galaxy M12 появился в России

MForum.ru
17.05.2021,
Компания Samsung объявила о доступности на российском рынке смартфона Galaxy M12. Аналогично другим представителям M-серии, новинка получила аккумулятор внушительной емкости 6000 мАч. Кроме того, несмотря на позиционирование в младшую линейку, основным сенсором ее тыловой камеры стал Samsung GM2 разрешением 48 Мп.
В качестве вспомогательных используются 5 Мп сенсор с широкоугольным объективом, а также два сенсора разрешением 2 Мп (макро, портретная). «Сердце» Galaxy M12 - чипсет Exynos 850. Разрешение 6,5-дюймового дисплея составляет 1600х720 точек, но частота его обновления достигает 90 Гц. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Мощность быстрой зарядки 15 Вт. В отличие от Индии, где за 13 499 индийских рупий доступен вариант с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти, в нашу страну приехали более скромные версии смартфона. За 12 990 рублей можно приобрести Samsung Galaxy M12 в конфигурации с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб памяти, а за 14 990 рублей – в конфигурации с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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