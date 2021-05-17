Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A22 4G и 5G

MForum.ru
17.05.2021,
На сайте 91mobiles.com появилась подробная информация о неанонсированных смартфонах Samsung Galaxy A22. Новинка выйдет в 4G и 5G версиях, причем они получат значительные отличия.
По данным источника, Samsung Galaxy A22 5G будет построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 700, получит дисплей разрешением FullHD+, четырехмодульную тыловую камеру (48 Мп основной, 5 Мп широкоугольный и два 2 Мп модуля), 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт.
Спецификации Samsung Galaxy A22 4G будут скромнее – чипсет Helio G80, дисплей разрешением HD+, а тыловая камера – строенная 48+5+2 Мп. Кроме того 5G-версия будет много толще (9 мм / 8,5 мм) и тяжелее (205 г / 185 г).
© Антон Печеровый,
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