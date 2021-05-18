Слухи: Poco M3 Pro 5G получит уникальный дизайн

MForum.ru
18.05.2021,
Компания Poco опубликовала официальные изображения смартфона M3 Pro 5G и подчеркнула, что эта новинка не будет очередным ребрендингом смартфонов Xiaomi и Redmi, а получит уникальный дизайн.
По имеющимся данным, Poco M3 Pro 5G будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, 8 Мп фронтальной камерой, 48 Мп основным сенсором тыловой камеры, а его сердцем станет чипсет MediaTek Dimensity 700. Емкость АКБ составит 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Полноценный анонс Poco M3 Pro 5G ожидается уже завтра.
© Антон Печеровый,
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