Анонсы: Honor Play 5 представлен официально

MForum.ru
20.05.2021,
Компания Honor анонсировала смартфон Play 5, построенный на базе чипсета MediaTek Dimensity 800U и оснащенный аккумулятором емкостью 3800 мАч. Небольшая емкость батареи вызвана желанием уместить новинку в тонкий корпус (7,46 мм). Кроме того, она компенсируется мощной зарядкой 66 Вт.
Спецификации Honor Play 5 включают в себя 6,53-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, поддержку NFC, QUAD-камеру с основным сенсором 64 Мп (вспомогательные – 8 Мп широкоугольный, 2 Мп датчик глубины, 2 Мп макро) и 16 Мп фронтальную камеру. Цена новинки составит 2099 / 2299 юаней за версии со 128 / 256 Гб памяти. Информации о международном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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