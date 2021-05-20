Анонсы: Samsung Galaxy F52 5G представлен официально

MForum.ru
20.05.2021,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy F52. Новинка стала первым смартфоном F-серии, ориентированным на китайский рынок, ранее устройства этой линейки предлагали лишь в Индии.
В активе Samsung Galaxy F52 присутствуют 6,6-дюймоый дисплей разрешением FullHD+ c частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 750G (с поддержкой сетей 5G), 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Фронтальная камера новинки имеет разрешение 16 Мп, тыловая камера построена на 64 Мп основном сенсоре. В качестве вспомогательных используются: 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор глубины сцены и 2 Мп сенсор с макрообъективом. ОС – Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Купить новинку в черном и белом цветах можно за эквивалент $310.
© Антон Печеровый,
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