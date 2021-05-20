Анонсы: Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ замечены в JD.com

20.05.2021, MForum.ru

Известный онлайн-магазин JD.com раскрыл все подробности о Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ до официального анонса новинок.

Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ оснащены 6,55-дюймовыми дисплеями разрешением FullD+ с частотой обновления 90 Гц и аккумуляторами емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Объемы ОЗУ составят 8/12 Гб, встроенной памяти – 256 Гб.

Основные отличия заключаются в используемом чипсете и конфигурации тыловой камеры. Oppo Reno6 Pro+ построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 и оснащен 64 Мп основным сенсором, 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и двумя сенсорами разрешением 2 Мп.

«Сердцем» Oppo Reno6 Pro стал чипсет MediaTek Dimensity 1200, разрешение основного сенсора тыловой камеры – 50 Мп, широкоугольного – 13 Мп, а вспомогательный сенсор только один. Официальный анонс ожидается 27 мая.