Анонсы: Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ замечены в JD.com

MForum.ru
20.05.2021,
Известный онлайн-магазин JD.com раскрыл все подробности о Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ до официального анонса новинок.
Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ оснащены 6,55-дюймовыми дисплеями разрешением FullD+ с частотой обновления 90 Гц и аккумуляторами емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Объемы ОЗУ составят 8/12 Гб, встроенной памяти – 256 Гб.
Основные отличия заключаются в используемом чипсете и конфигурации тыловой камеры. Oppo Reno6 Pro+ построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 и оснащен 64 Мп основным сенсором, 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и двумя сенсорами разрешением 2 Мп.
«Сердцем» Oppo Reno6 Pro стал чипсет MediaTek Dimensity 1200, разрешение основного сенсора тыловой камеры – 50 Мп, широкоугольного – 13 Мп, а вспомогательный сенсор только один. Официальный анонс ожидается 27 мая.
© Антон Печеровый,
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